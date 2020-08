Rilasciato il giornalista italiano fermato durante le proteste in Bielorussia

Minsk - Claudio Locatelli: “Dopo 3 giorni senza cibo e poca acqua sono libero”

Minsk – “Sono appena stato liberato dopo 60 ore, la situazione qui è drammatica”. Claudio Locatelli, il giornalista freelance italiano che è stato arrestato tre giorni fa a Minsk, è stato liberato dalla polizia bielorussa. Locatelli si trovava a Minsk per documentare le elezioni politiche in Bielorussia e le proteste che imperversano nelle piazze della capitale.

“Sono in Bielorussia, sono stato brutalmente arrestato e dopo 60 ore senza cibo e con pochissima acqua adesso sono libero – ha annunciato in un video pubblicato su Facebook -. Non passo far altro che aspettare di essere in sicurezza per spiegarvi meglio la situazione”.

“Ora sono al sicuro nell’ambasciata italiana in Bielorussia – conclude Locatelli -. L’Italia ha fatto un gran bel lavoro ed il contatto diretto con cui sono riuscito a intermediare nel momento in cui mi hanno confinato nella stazione di polizia ha permesso la liberazione dopo uno sforzo enorme”.

La Farnesina ha comunicato che il giornalista tornerà in Italia con il primo volo disponibile.

