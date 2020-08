Sutri - Infortunio sul lavoro in un supermercato - Sul posto, eliambulanza, carabinieri, personale della Asl e vigili del fuoco

Sutri – Rimane incastrato con la mano nel tritacarne.

Incidente sul lavoro a Sutri in un supermercato in via Marconi.

Da quanto si apprende, a un addetto è rimasta incastrata la mano nel tritacarne.

L’uomo è stato soccorso subito in eliambulanza e trasportato, in gravi condizioni, al san Camillo. Sarebbe comunque cosciente.

Sul posto, oltre ai pompieri e al 118, i carabinieri della stazione locale e il personale specialista in medicina del lavoro della Asl.

6 agosto, 2020