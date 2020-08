Riparte il progetto “Ossigeno” per la piantumazione di sei milioni di alberi

Ambiente - Il presidente Zingaretti: “Con 10 milioni di euro per il triennio 2020/2022 riprendiamo un discorso che si è interrotto qualche mese fa per fare del Lazio la prima regione green in Italia”

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Riparte il progetto OSSIGENO per la piantumazione di 6 milioni di alberi, uno per ogni cittadino della regione. La Regione Lazio investe in un nuovo Avviso di Manifestazione di Interesse rivolto agli Enti pubblici o di diritto pubblico, agli Enti di diritto privato accreditati dalla Regione Lazio e agli Enti del terzo settore per selezionare proposte progettuali volte alla piantumazione di alberi e arbusti, preferenzialmente autoctoni.

“Con 10 milioni di euro per il triennio 2020/2022 riprendiamo un discorso che si è interrotto qualche mese fa, riparte infatti il progetto OSSIGENO per fare del Lazio la prima regione green in Italia”. A dichiararlo il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

“Con l’emergenza Covid – prosegue Zingaretti – siamo stati costretti a riorganizzare l’agenda delle priorità, ma nel segno della ripartenza stiamo riavviando le grandi azioni strategiche che avevamo predisposto. Il progetto OSSIGENO è una di queste, e realizzarlo oggi è ancora più importante di prima, è il segno tangibile che la rinascita è possibile, e con grande entusiasmo torno a parlare in maniera concreta di questa iniziativa. Vogliamo non solo finanziare progetti di fornitura e messa a dimora degli alberi più interessanti dal punto di vista ambientale e paesaggistico, ma sostenere idee che si ispirino ai principi di educazione alla sostenibilità ambientale di tutta la cittadinanza.

Usciremo dalla crisi sociale ed economica provocata dal Coronavirus solo se sapremo imprimere una vera svolta al nostro modello di sviluppo, a partire dalla valorizzazione dei beni naturalistici e dalla necessità di una lotta radicale alle cause dei cambiamenti climatici. La Regione Lazio – conclude il presidente Zingaretti – c’è, non molliamo di fronte a nessuna difficoltà perché siamo convinti che la partecipazione mirata alla crescita del patrimonio ambientale di qualità rappresenta una garanzia di benessere delle nuove generazioni”.

Il progetto OSSIGENO fa parte del più ampio programma di azioni LAZIO GREEN con l’obiettivo di contrastare il cambiamento climatico, compensare le emissioni di CO2, proteggere la biodiversità. Il 21 novembre 2019, in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi e della Festa dell’Albero promossa da Legambiente, è entrata nel vivo la messa a dimora dei primi 5.000 alberi e arbusti provenienti dal Vivaio del Parco Regionale dei Monti Aurunci, con il coinvolgimento di scuole e università pubbliche del Lazio, ospedali e centri anziani, Parchi Regionali, Istituti Culturali, Dimore storiche, musei, biblioteche, beni demaniali, ATER, IPAB e tanto altro.

Oggi il progetto riparte con un nuovo Avviso pubblico, online da giovedì 6 agosto. Le proposte progettuali dovranno essere inviate all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): direzioneambiente@regione.lazio.legalmail.it, secondo le specifiche riportate nell’Avviso, entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione. Sia gli alberi sia le opere necessarie alla piantumazione saranno totalmente a carico della Regione Lazio e non prevedono alcun onere per i beneficiari, ad eccezione della successiva manutenzione delle piante.

Tutte le informazioni sono disponibili sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, nella sezione Avvisi e Bandi del sito www.regione.lazio.it, sul sito dedicato al progetto OSSIGENO www.regione.lazio.it/rl/ossigeno/ e sulla piattaforma “Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio – S.TEL.LA”, accessibile sul sito.

4 agosto, 2020