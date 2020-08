Riprendono le attività estive di “Eta Beta e il papavero”

Viterbo - Previsto anche l'avvio del nuovo progetto “Cinema e Popcorn”

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Riprendono, nel complesso di via San Pellegrino 49, tutte le attività estive del progetto “Eta Beta e il papavero”.

Un’esperienza che coinvolge bambini, ragazzi e adulti in laboratori, giochi di attivazione cognitiva e sensomotoria, acquaticità, sport, incontri, merende e tanto altro, grazie alla forte sinergia tra l’associazione Eta Beta, la Npi e il disabile adulto della Asl di Viterbo, il comune, la cooperativa Gli Anni in Tasca e altre associazioni.

L’esito altamente positivo della prima fase, partita il 6 luglio, riconosciuto da tutti i partner del progetto e dalle famiglie degli utenti, può essere sintetizzato nelle parole di un ragazzo che, alla chiusura della settimana di ferragosto ha così reagito: “Però poi ci torniamo, vero?”.

E dunque “Eta beta e il papavero”, non solo riprende tutte le attività con la gioia di chi partecipa, ma grazie al bando del comune di Viterbo per il potenziamento dei centri estivi ha la possibilità anche di far partire un nuovo progetto denominato “Cinema e Popcorn”, che coinvolgerà giovani adolescenti e che rappresenta un nuovo step verso l’obiettivo più importante: aprire la struttura alla cittadinanza e dare la possibilità ai ragazzi di riconoscerla come propria, gestirla e viverla, incontrandosi, divertendosi e crescendo insieme.

A presto, con il racconto della bellezza che fiorirà insieme al “Papavero”.

Eta Beta ovd

18 agosto, 2020