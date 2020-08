Riprese fiction Chiara Lubich, divieto di sosta in piazza Paracadutisti della Folgore

Viterbo - Il 31 agosto e il primo settembre dalle 8 alle 20

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Riprese fiction Chiara Lubich, attenzione al divieto di sosta in piazza Paracadutisti della Folgore il 31 agosto e il primo settembre, dalle 8 alle 20.

In occasione delle riprese televisive per la fiction che vedrĂ nel ruolo di protagonista l’attrice Cristiana Capotondi, sarĂ istituito il divieto di sosta con rimozione, nell’area adibita a parcheggio a valle Faul, precisamente nella parte anteriore – fronte via Faul (ord. n. 283 del 24/8/2020, polizia locale).

Comune di Viterbo

28 agosto, 2020