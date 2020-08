Riqualificata la terrazza-giardino sopra al parcheggio coperto

Orte - Nuovo arredo urbano, fioriere e spazio giochi per bambini - Le opere dell'amministrazione su iniziativa dell'assessore Mariastella Fuselli

Orte – Riceviamo e pubblichiamo – Dopo tanti anni, finalmente, la terrazza-giardino sovrastante il parcheggio coperto di Orte è stata riqualificata.

L’amministrazione comunale su iniziativa dell’assessore all’Ambiente e decoro urbano Mariastella Fuselli, ha provveduto a far installare nuove panchine in cemento a forma curva in modo di creare una piccola piazza e fioriere, con la messa a dimora di nuovi piante.

È stato creato un piccolo spazio con giochi per bambini collocati su un tappeto anti trauma.

Inoltre la ditta che ha allestito il nuovo arredo urbano ha provveduto a sistemare la pavimentazione dove era danneggiata.

“Il centro storico aveva necessità di una riqualificazione di questo spazio – commenta l’assessore Fuselli – da sempre molto caro ai cittadini ortani; adesso questo luogo potrà essere rivalutato e utilizzato come location per manifestazioni, conferenze e punto di incontro per i cittadini”.

28 agosto, 2020