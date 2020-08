Riscaldamento globale, negli ultimi cinquant’anni nella Tuscia aumenti vicini ai tre gradi

Il giornale di mezzanotte - Ambiente - L'osservatorio Balcani e Caucaso ha analizzato la variazione della temperatura media in Europa tra gli anni Sessanta e l'ultimo decennio - Nella provincia di Viterbo maglia nera per Tarquinia: +2,89

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Negli ultimi cinquant’anni la temperatura media è aumentata di oltre due gradi in più di 35mila comuni europei. Il dato arriva da un’interessante rilevazione dell’osservatorio Balcani e Caucaso, che ha confermato come la crisi climatica stia investendo ogni angolo del vecchio continente.

Lo studio ha calcolato la temperatura media dei decenni 1961-1970 e 2009-2018 e il successivo valore della variazione avvenuta. Nella Tuscia i due gradi vengono superati da poco più della metà dei sessanta comuni presenti.

La maglia nera, in questo senso, va a Tarquinia, che a livello provinciale ha la variazione più ampia: dai 13,64 gradi di media nel decennio 1961-1970 ai 16,53 del 2009-2018, con un aumento medio di 2,89 gradi.

Male anche Castel Sant’Elia (2,77), Faleria (2,75), Lubriano (+2,71), Civita Castellana (2,67), Corchiano (2,55), Gallese (2,55), Capranica (2,53) e Montalto di Castro (2,52).

La variazione minore in assoluto è invece quella di Marta: sulle sponde del lago di Bolsena si è passati dai 12,64 gradi di media del decennio 1961-1970 ai 13,82 del 2009-2018, con un aumento medio di 1,18 gradi. Meno della metà di Tarquinia che dista appena 40 chilometri.

Per la città di Viterbo l’aumento negli ultimi cinquant’anni è di 1,83 gradi.

L’aumento della temperatura media negli ultimi cinquant’anni nella Tuscia

(tra parentesi la temperatura media media dei decenni 1961-1970 e 2009-2018)

Acquapendente 1,82 (da 11,34 a 13,17)

Arlena di Castro 1,35 (da 12,46 a 13,81)

Bagnoregio 1,80 (da 11,61 a 13,41)

Barbarano Romano 2,13 (da 11,20 a 13,33)

Bassano Romano 2,28 (da 11,18 a 13,46)

Bassano in Teverina 2,27 (da 12,27 a 14,54)

Blera 1,67 (da 12,02 a 13,69)

Bolsena 1,93 (da 11,55 a 13,49)

Bomarzo 2,33 (da 12,23 a 14,63)

Calcata 2,75 (da 12,25 a 15,00)

Canepina 2,48 (da 10,95 a 13,43)

Canino 1,49 (da 12,86 a 14,36)

Capodimonte 1,51 (da 12,40 a 13,91)

Capranica 2,53 (da 10,93 a 13,46)

Caprarola 1,94 (da 11,35 a 13,29)

Carbognano 1,94 (da 11,35 a 13,29)

Castel Sant’Elia 2,77 (da 12,31 a 15,08)

Castiglione in Teverina 2,07 (da 12,25 a 14,32)

Celleno 1,75 (da 11,63 a 13,37)

Cellere 1,35 (da 12,46 a 13,81)

Civita Castellana 2,67 (da 12,37 a 15,04)

Civitella d’Agliano 2,11 (da 12,26 a 14,37)

Corchiano 2,55 (da 12,41 a 14,96)

Fabrica di Roma 1,87 (da 12,04 a 13,91)

Faleria 2,75 (da 12,25 a 15,00)

Farnese 1,31 (da 12,22 a 13,53)

Gallese 2,55 (da 12,41 a 14,96)

Gradoli 1,61 (da 12,06 a 13,67)

Graffignano 2,15 (da 12,26 a 14,41)

Grotte di Castro 1,77 (da 11,58 a 13,34)

Ischia di Castro 1,31 (da 12,22 a 13,53)

Latera 2,07 (da 11,54 a 13,61)

Lubriano 2,71 (da 11,11 a 13,82)

Marta 1,18 (da 12,64 a 13,82)

Montalto di Castro 2,52 (da 13,84 a 16,35)

Monte Romano 2,42 (da 12,84 a 15,26)

Montefiascone 1,81 (da 11,68 a 13,49)

Monterosi 2,37 (da 12,35 a 14,73)

Nepi 2,37 (da 12,35 a 14,73)

Onano 1,89 (da 11,41 a 13,31)

Oriolo Romano 2,12 (da 11,76 a 13,87)

Orte 2,47 (da 12,36 a 14,83)

Piansano 1,75 (da 12,00 a 13,75)

Proceno 1,33 (da 11,69 a 13,01)

Ronciglione 1,93 (da 11,57 a 13,50)

San Lorenzo nuovo 2,00 (da 11,35 a 13,35)

Sutri 2,01 (da 11,87 a 13,88)

Tarquinia 2,89 (da 13,64 a 16,53)

Tessennano 1,35 (da 12,46 a 13,81)

Tuscania 2,02 (da 12,94 a 14,96)

Valentano 2,04 (da 11,79 a 13,82)

Vallerano 2,48 (da 10,95 a 13,43)

Vasanello 1,59 (da 11,94 a 13,53)

Vejano 2,13 (da 11,20 a 13,33)

Vetralla 1,63 (da 12,06 a 13,69)

Vignanello 2,48 (da 10,95 a 13,43)

Villa San Giovanni in Tuscia 1,67 (da 12,02 a 13,69)

Viterbo 1,83 (da 11,30 a 13,13)

Vitorchiano 1,45 (da 11,64 a 13,09)

29 agosto, 2020