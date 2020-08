Montalto di Castro - E' morto così Matteo Meneghetti precipitando da un ponte sulla Doganella nella notte tra mercoledì e giovedì - Sgomento nella comunità di Tarquina - Giulivi: "Siamo senza parole" - Oggi i funerali

Montalto – Di ritorno da una cena con gli amici e poi il volo di 20 metri con l’auto.

E’ questa la ricostruzione fatta dagli inquirenti sulla morte di Matteo Meneghetti, trentaduenne di Tarquinia che nella notte tra mercoledì e giovedì è precipitato con la macchina da un ponte su strada Doganella.

Stava trascorrendo una tranquilla serata con gli amici e, stando alle ricostruzioni, intorno alla mezzanotte si sarebbe messo in strada per tornare a casa a Tarquinia. Aveva un’azienda agricola e la mattina si alzava sempre presto per lavorare.

Ma durante il tragitto, per cause non ancora chiarite, avrebbe perso il controllo della macchina facendo un volo di 20 metri giù dal ponte della Doganella.

Lo schianto potrebbe essergli stato stato fatale ma solo le indagini degli inquirenti potranno fare chiarezza. A notare la macchina sotto al ponte qualcuno che passava di lì in bicicletta il mattino successivo, prima delle 8.

Subito l’allarme lanciato ai soccorritori del 118 che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per recuperare l’auto e i carabinieri per tutti i rilievi del caso. La salma è stata restituita ai familiari per i funerali che verranno celebrati oggi pomeriggio alle 16,30 al Duomo di Tarquinia.

Matteo era molto conosciuto e stimato a Tarquinia e ha lasciato un grande vuoto nella comunità e in chi lo conosceva bene.

“Un dolore grande per la nostra comunità, una notizia che ci ha lasciato senza parole” ha detto ieri il sindaco di Tarquinia Alessandro Giulivi che ha deciso di di annullare gli spettacoli e i concerti in programma ieri sera all’interno della manifestazione DiVino etrusco per rispetto nei confronti di Matteo.

Al ricordo commosso del sindaco si è unita la squadra Basket Pegaso Tarquinia dove per anni ha giocato Matteo: ““Il sorriso è sempre stata l’arma che più sapevi usare ed è ciò che più ricorderemo di te”.

21 agosto, 2020