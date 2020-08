Il giornale di mezzanotte - Montefiascone - Il post di ieri della pagina Facebook del comune su un raduno automobilistico che poteva essere frainteso per un evento “hot” – Poi la frase è stata modificata e la parola cambiata in “Porshe” e poi finalmente scritta in modo giusto

Montefiascone – “Rocca dei Papi colma di turisti, grazie anche ad un raduno di bellissime Porche”. È il post pubblicato ieri dalla pagina Facebook ufficiale del comune di Montefiascone.

Un post su un evento automobilistico di Porsche, diventate “Porche” e che poteva essere frainteso e che ha scatenato l’ironia social.

Ovviamente, nonostante la “bollente” estate con temperature che anche ieri hanno superato i trenta gradi, nessun evento “hot” alla Rocca dei Papi, benché meno un raduno di “porche”.

Ieri mattina invece, nel piazzale Urbano V, si è svolto un raduno di auto Porsche. Insieme alle autovetture anche molti turisti che hanno affollato festanti il paese e che hanno visitato le bellezze di Montefiascone.

Bellezze automobilistiche che nel post della pagina Facebook del comune potevano essere fraintese con un altro tipo di bellezze.

Infatti nel post pubblicato nella pagina Facebook ufficiale del comune di Montefiascone mancava una “s” alla parola “Porsche” che ha fatto diventare le macchine delle “Porche”.

“Rocca colma di turisti – hanno scritto dalla pagina Facebook -, grazie anche alla presenza di un raduno di bellissime Porche”.

Da qui immediata è stata l’ironia degli utenti dei social.

“Ci credo, belle e pure porche! – ha commentato un utente – comunque si scrive Porsche”. Mentre un altro ha aggiunto: “Un evento culturale meraviglioso”.

Lo stesso post è stato condiviso (con l’errore) anche dal sindaco Massimo Paolini.

Poi il post è stato modificato e sono state tolte alcune foto.

Quasi stessa frase ma con un altro errore: “Rocca dei Papi colma di turisti, grazie anche alla presenza di un raduno di bellissime Porshe provenienti da tutta Italia”.

Ma la parola non è ancora corretta: infatti le macchine non si chiamano “Porshe” bensì Porsche.

Infine, finalmente, ulteriore modifica con il nome esatto, questa volta senza errori.

Ovviamente era soltanto un errore di battitura che però non è passato inosservato sia agli amanti delle automobili che all’ironia dei social.

Forse in molti, leggendo il post, hanno “sperato” in altri tipi di eventi alla Rocca dei Papi ma invece era “soltanto” un raduno di auto. Sarà per la prossima volta…

24 agosto, 2020