Rotelli porta il caso migranti alla Camera: “Orte e Proceno hanno bisogno di risorse”

Politica - L'intervento in aula del deputato di Fratelli d'Italia: "Serve più attenzione per questi territori, ma l'unica soluzione è il blocco navale"

Roma – “Anche in provincia di Viterbo sono arrivati migranti non tamponati in precedenza e alcuni di questi sono anche fuggiti. I comuni di Orte e Proceno hanno bisogno di attenzione e risorse”. Mauro Rotelli (Fratelli d’Italia) porta il caso migranti nella Tuscia alla Camera e in un intervento ribadisce: “Serve sostegno per questi territori, ma l’unica soluzione è quella del blocco navale”.

“I migranti – ricorda Rotelli – sono stati prima destinati al comune di Valentano, in una struttura individuata subito come non idonea, e poi redistribuiti tra Proceno e Orte. Proceno è un comune di 600 abitanti che ha un solo vigile urbano, mentre Orte merita un capitolo a parte”.

Il deputato di FdI cita i dati Istat sul bilancio demografico (“Orte ha 9449 abitanti residenti, con 2200 stranieri regolarmente registrati”) e poi parla del centro d’accoglienza di via Terni, dove “non solo ci sono dei positivi al Covid, ma ci sono stati numerosi atti violenti in passato, tra cui l’uccisione di un immigrato poche settimane fa”.

Rotelli riporta la decisione, maturata nella riunione in prefettura ieri a Viterbo, di “istituire un posto di polizia a Orte Scalo”, ma avverte: “Tutti i territori come Orte hanno bisogno di risorse, ma ribadisco la posizione di Fratelli d’Italia: l’unica vera soluzione è quella del blocco navale”.

6 agosto, 2020