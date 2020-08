Rubano alcolici in un bar e fuggono

Orte - Bloccati e denunciati dai carabinieri

Orte – Rubano alcolici in un bar, bloccati e denunciati dai carabinieri.

I carabinieri della stazione di Orte, ieri nella tarda mattinata, sono stati attivati da dei passanti che avrebbero assistito dentro ad un bar ad un furto ad opera di due cittadini di origini africane.

“I due giovani – si legge nella nota dei carabinieri – poco prima avevano rubato alcolici all’interno di un bar e si erano allontanati.

I carabinieri della stazione, in servizio perlustrativo in zona, li hanno notati ed immediatamente li hanno fermati, identificati e denunciati per furto. Entrambi di origini senegalesi già con precedenti penali”.

12 agosto, 2020