Il giornale di mezzanotte - Interventi dei pompieri a Castiglione in Teverina, Canino, Sutri e in ausilio anche a Ponzano Romano

Viterbo – (f.b.) – Sabato di fuoco nella Tuscia, incendi in tutta la provincia.

Giornata a dir poco impegnativa quella di ieri per i vigili del fuoco della provincia di Viterbo. Da mattina a sera sono stati impegnati in diversi roghi da nord a sud della Tuscia.

Fiamme a Castiglione in Teverina, a Canino e a Sutri.

A prender fuoco, per fortuna, sono state quasi sempre soltanto sterpaglie. Il rapido intervento dei pompieri ha infatti scongiurato che in alcuni casi gli incendi aggredissero anche i boschi vicini.

E come se non bastasse i vigili del fuoco di Viterbo sono stati chiamati in aiuto anche dai colleghi di Roma per un incendio boschivo che è divampato a Ponzano Romano. In questo caso le fiamme erano abbastanza importanti e i pompieri del territorio già impegnati su altri fronti.

23 agosto, 2020