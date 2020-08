Civita Castellana - Il 29 agosto alle 10 i funerali della 22enne morta in un tragico incidente stradale in via Terni - I candidati sindaco chiederanno bandiere a mezz'asta e silenzio cittadino durante le esequie

Civita Castellana– Sabato l’addio a Vanessa Brundo.

Si terranno il 29 agosto alle 10 i funerali della 22enne morta nella notte tra mercoledì e giovedì in un tragico incidente stradale a Civita Castellana.

La cerimonia si svolgerà nella chiesa di san Luigi Gonzaga in località Sassacci.

La sua auto si è schiantata violentemente contro un albero in via Terni. Un impatto troppo violento. Vanessa è morta sul colpo. Sgomento a Civita per l’improvvisa e tragica perdita della ragazza. Vanessa era conosciuta e benvoluta.

“Ciao saponetta” e “Lassù brilla una nuova stella”, scrivono suFacebook.

I candidati sindaco di Civita, Luca Giampieri, Yuri Cavalieri, Maurizio Selli e Domenico Cancilla chiederanno che durante le esequie vengano esposte bandiere a mezz’asta e osservato il silenzio cittadino.

Sul posto, la sera dell’incidente, sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, quelli del nucleo radiomobile e il 118.

Presenti anche i vigili del fuoco.

