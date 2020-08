Sacripanti neo assessore all’Università Agraria di Tarquinia

Politica - Ne dà notizia Fratelli d'Italia - Massimo Giampieri: "Importante traguardo in termini di rappresentatività sul territorio"

Condividi la notizia:











Tarquinia – Riceviamo e pubblichiamo – Cresce e si rafforza la presenza di Fdi all’Università agraria di Tarquinia, dove Alessandro Sacripanti è stato nominato assessore.

“Ringrazio sentitamente per questa nomina il presidente Sergio Borzacchi – dichiara Sacripanti – si tratta di un attestato di fiducia che rappresenta un forte segnale di apprezzamento per tutto il lavoro svolto dal 2017, anno di insediamento come consigliere. Da parte mia ripagherò la stima dimostrata con ancora maggiore impegno nell’onorare le importanti deleghe che mi sono state assegnate, tra cui quella all’Ambiente.”

“Il gruppo consiliare di Fdi ora ha due consiglieri ed un assessore – ha aggiunto Massimo Giampieri – un nuovo risultato importante raggiunto dal partito in termini di rappresentatività sul territorio.

Al neo assessore Sacripanti le mie congratulazioni ed un augurio di buon lavoro a tutta la giunta dell’Università Agraria di Tarquinia”.

Fratelli d’Italia Viterbo

Condividi la notizia:











3 agosto, 2020