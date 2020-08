Lieve aumento dei positivi, un solo morto

Coronavirus - Il bollettino quotidiano del ministero della Salute

Roma – Coronavirus in Italia, gli ultimi dati aggiornati del ministero della Salute sull’emergenza sanitaria.

Nelle ultime ventiquattr’ore c’è stato un incremento pari a 1444 casi (ieri erano stati 1462). Si tratta del totale giornaliero, comprensivo delle persone decedute o guarite tra ieri e oggi.

Una quantità che porta a 266mila 853 persone il numero totale dei casi Covid in Italia dall’inizio dell’emergenza (anch’esso comprensivo di morti e guariti).

Attualmente in Italia ci sono 23mila 156 positivi (+121 rispetto a ieri), 21mila 909 in isolamento, 70 in terapia intensiva e 1168 ricoverati con sintomi.

Sempre nelle ultime ventiquattr’ore una persona che ha contratto l’infezione è morta (ieri ne sono decedute nove), per un totale di 35mila 473 malati Covid che non sono riusciti a sconfiggere il virus. 1322 i guariti in un giorno: dall’inizio dell’emergenza sono 208mila 224.

Il numero di tamponi processati tra ieri e oggi è di 99mila 108. In totale sono stati eseguiti 8 milioni 509mila 618 tamponi.

