A San Lorenzo Nuovo arriva la Festa degli gnocchi diffusa

Eventi - Dall'11 al 16 agosto in sostituzione della tradizionale sagra, cancellata per l'emergenza Covid

San Lorenzo Nuovo – Riceviamo e pubblichiamo – Festa degli gnocchi diffusa organizzata dalla pro loco di San Lorenzo Nuovo con il patrocinio del comune di San Lorenzo Nuovo e in collaborazione con l’Avis “A. Montanucci” di San Lorenzo Nuovo e le attività della ristorazione aderenti all’iniziativa.

A causa dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, come consiglio della pro loco di San Lorenzo Nuovo siamo costretti a dover rimandare la 43esima edizione della sagra degli gnocchi al prossimo anno. Il motivo, come è facile intuire, è che le norme anti-covid non avrebbero permesso lo svolgimento dell’evento nel migliore dei modi.

Tuttavia, da una felice intuizione del consiglio, è stato concepito un nuovo evento: “La festa degli gnocchi diffusa”.

L’idea nasce con l’intento di organizzare, per il periodo in cui ci sarebbe stata la sagra, una festa durante la quale poter gustare comunque gli gnocchi di San Lorenzo Nuovo.

Dall’11 al 16 agosto ristoranti, pizzerie e bar del paese e del lago presenteranno nel loro menù, oltre ai tradizionali piatti, gli gnocchi con diversi condimenti, ognuno secondo il proprio stile e le proprie specialità, portando anche qualcosa di nuovo nella tradizione.

Il tutto sarà accompagnato da attrazioni varie e musica dal vivo, ogni sera in piazza Europa alle 21.30. 10 agosto Le stelle di San Lorenzo in musica. 11 agosto Simone Romano’ presenta Hop Hop – Spettacolo di circo in strada. 12 agosto Light duo: Silvia Cerquaglia voce e flauto traverso, Antonio Sbardella chitarra, evergreen della musica leggera italiana e straniera. 13 agosto band Gli sciroccati (serata organizzata dall’associazione Avis “A. Montanucci” di San Lorenzo Nuovo). 14 agosto serata Gnock ‘n’ Roll con la band Jolly Cage, in collaborazione con il bar Centrale, bar Civico, bar pizzeria L’angolo della pizza in piazza Europa. 15 agosto cover Poohrock, official tribute band Pooh.

La festa è stata sviluppata nel totale rispetto delle norme anti-covid, quindi si raccomanda a tutti di indossare la mascherina, che potrà essere tolta una volta seduti agli spettacoli, mantenendo le distanze di sicurezza, mettendo al primo posto la salute delle persone e con l’auspicio di poter tornare tutti insieme in piazza Europa il prossimo anno.

Pro loco San Lorenzo Nuovo

7 agosto, 2020