San Lorenzo, serata astronomica a Bassano Romano

Cultura - L'evento si è svolto attorno alla chiesetta di Santa Maria dei Monti per osservare il cielo stellato

Bassano Romano –

È successo lunedì 10 agosto, per la notte di San Lorenzo, su iniziativa dell’associazione Bassano Partecipa, che ha dato appuntamento attorno alla Chiesetta di Santa Maria dei Monti (per l’ occasione illuminata e visitabile) per osservare il cielo stellato, nella tradizionale notte delle stelle cadenti.

Prima un lungo serpentone di persone (oltre 100), con mascherina ed opportunamente distanziate, si è snodato nelle stradine di campagna che collegano il colle di San Vincenzo alla Chiesetta, dove, complice il buio ed il frinire dei grilli, si è creata una magica alchimia, che ha poi raggiunto il suo apice a Santa Maria dei Monti, dove, grazie alla passione e alla competenza di un astrofilo di origini locali, Emanuele Moscarelli, è stato possibile, prima assistere ad una lezione di astronomia sul cielo di agosto e poi procedere ad una lunga osservazione con il telescopio, che ha consentito di raggiungere con lo sguardo Giove e Saturno, oltre che le loro lune.

Una serata magica ed emozionante, animata dai tanti bambini presenti, che non hanno perso l’occasione di domandare, chiedere, osservare, fino a notte fonda.

Una serata resa possibile anche grazie alla disponibilità e cortesia dell’Universita’ Agraria (presente con il Presidente ed il suo Vice), che non ha esitato a cogliere il valore attrattivo di una simile iniziativa.

Per Bassano Partecipa la soddisfazione di aver promosso una serata all’insegna della conoscenza e della riappropriazione di luoghi, spazi e rumori della identità locale.

E non è che l’inizio.

Associazione Bassano Partecipa

11 agosto, 2020