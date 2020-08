“Santa Rosa, sogno un doppio trasporto nel 2021”

Il giornale di mezzanotte - Viterbo - Il presidente del sodalizio dei facchini di Santa Rosa Massimo Mecarini si racconta in tempi del Covid-19 e senza Gloria tra le vie del centro

di Elisa Cappelli

Viterbo – Quest’anno per i viterbesi sarà una festa di Santa Rosa amara, inusuale.

Il classico trasporto della macchina non ci sarà a causa dell’emergenza sanitaria del Covid-19 e tutto il fermento e le cene in piazza dei facchini che caratterizzano questo periodo, sono totalmente assenti.

Una situazione strana per tutti i viterbesi che non vedranno la loro santa salutare la città passando tra i tetti delle case in cima a Gloria.

Ma strana anche per chi di solito è abituato ad animare questa festa e ad esserne il protagonista insieme a Rosa.

Il presidente del sodalizio dei facchini di Santa Rosa, Massimo Mecarini, parla del suo stato d’animo in questo momento e di come sta passando queste settimane prima del 3 settembre.

Come sta vivendo questa Santa Rosa sotto Covid, com’è il suo stato d’animo in questo momento?

“E’ una situazione un po’ particolare, molto strana. Di solito in questi periodi eravamo al massimo dell’operatività con le cene, i preparativi per il trasporto. Si vive però nella consapevolezza che è successo quello che è successo, non va dimenticato quello che stiamo vivendo, sia a livello locale che mondiale. Ovviamente c’è del dispiacere ma per ciò che sta accadendo dal punto di vista sanitario non possiamo fare diversamente”.

In cuor suo pensa che tutto sommato una soluzione si poteva trovare per il trasporto?

“No, io l’ho sempre detto, non si può pensare a un trasporto in questa situazione. Ci siamo resi conto

che non era proprio possibile. Bisogna guardare anche all’esterno, quello che hanno fatto gli altri, come il Palio dell’Assunta, tanto per dirne una. Triste vedere la piazza vuota. Ma non si poteva fare in un altro modo”.

Cosa dicono i facchini di questa situazione?

“C’è tanta delusione ma, anche da parte loro, tanta consapevolezza. Nessuno voleva il trasporto a tutti i costi. Sapevamo da mesi che questa cosa sarebbe successa, tutti hanno avuto modo di prenderne coscienza”.

Cosa farà Massimo Mecarini il 3 settembre?

“Sicuramente alle 18,30 parteciperò a Santa Rosa alla messa con i facchini officiata dal vescovo. Ma non saremo in divisa. Poi si vedrà”.

In questi giorni Gloria verrà comunque montata davanti al sagrato della basilica della chiesa. Ma sui social si sono susseguite diverse polemiche sul fatto che il posto possa risultare piccolo per mantenere la distanza…

“Bisogna ricordare che quel posto si chiama “Largo facchini di santa Rosa”, ci sono state persone che si sono battute per avere questo riconoscimento. E’ un posto simbolico. Le polemiche fanno parte del gioco. D’altronde è una scelta dell’amministrazione e va bene così”.

Sarà là sotto in questi giorni in cui Gloria rimarrà esposta?

“Sicuramente una visita la faremo, non possiamo esimerci ovviamente. E vedremo l’effetto che ci farà vedere la macchina che è arrivata da sola lassù. Quest’anno bisogna prenderlo così com’è, certo guardando avanti. Sperando che il 2021 sia differente”.

Avete mai pensato di rimandare il trasporto di qualche mese?

“Non è una soluzione possibile, sarebbe andare nel pieno dell’autunno, le condizioni meteo non lo permetterebbero. E poi c’è sempre l’aspetto sanitario da non sottovalutare perché non si sa come si evolverà. Sarebbe bello un doppio trasporto, quello sì. Ma avrebbe i suoi costi, sarebbe abbastanza complicato”.

Come le piacerebbe fare questo doppio trasporto?

“Come è stato fatto nell’84, farlo qualche mese prima – giugno o luglio – e poi a settembre. E’ un sogno, chissà”.

Elisa Cappelli

19 agosto, 2020