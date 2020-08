Sardegna, tra prudenza e liberi tutti in spiaggia

Sassari - Cresce l'allarme sociale ma anche l'attenzione alle regole, dopo l'aumento dei casi sull'isola - Le interviste ai turisti

Condividi la notizia:











Sassari – Turisti più prudenti, dopo l’aumento dei casi Covid in Sardegna.

La regione è passata dall’essere Covid free al rischio di diventare una bomba virale. Secondo la regione Lazio, “il 30% dei nostri casi, età media fra i 18 e i 34 anni è di persone arrivate dall’isola”.

Ieri si è toccato un nuovo picco: 42 le persone che, in un solo giorno, hanno contratto l’infezione. I ricoverati sono 13, nessuno in terapia intensiva.

Sempre ieri, intanto, sono stati liberati tutti i 444 turisti del resort nell’isola di Santo Stefano risultati negativi al tampone. Ne resta in isolamento solo uno, l’unico positivo al tampone, più altri 25 contagiati, dipendenti dell’albergo. Maggiori restrizioni, soprattutto per l’accesso alle spiagge: a San Teodoro (Sassari) litorale off limits dalle 22 alle 6.

Il Corriere della Sera ha intervistato alcuni turisti, che descrivono un’atmosfera di “aumentato allarme sociale e molte più persone indossano la mascherina”. In molte spiagge, però, secondo i loro racconti, “prevale il liberi tutti”.

Uno degli intervistati, uscendo in mare col gommone, ha notato che “la circolare che chiedeva di indossare la mascherina sui pontili era poco rispettata, esclusi gli ormeggiatori. Gli esercenti, in generale, erano molto attenti a far rispettare le norme”.

“Ora ci guardiamo un po’ con diffidenza”, ha spiegato Angelo Mereu, orafo, al quotidiano milanese. Sta tenendo una mostra fotografica a Porto Rafael. “Le persone stanno continuando a venire a vederla – racconta – con la mascherina nel braccio, pronta per l’uso”.

Condividi la notizia:











22 agosto, 2020