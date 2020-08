“Tra i sardi il virus non circola, non siamo affatto al centro della seconda ondata”

Cagliari - Il governatore della Sardegna Christian Solinas: “C’è una strumentalizzazione fuori dal comune, è una montatura mediatica”

Cagliari – “C’è una strumentalizzazione fuori dal comune. È una montatura molto mediatica. Se si guardano i contagi, la Sardegna non è tra le più inguaiate”. Queste le parole di Christian Solinas, presidente della Sardegna, che ha spiegato in un’intervista a Repubblica la situazione dei contagi nella regione.

“In base a quali algoritmi saremmo il centro del virus? Il Covid si diffonde dove c’è più turismo – prosegue Solinas -, e se guardate i numeri e non le chiacchiere non siamo affatto al centro della seconda ondata”.

“Questo tentativo di dipingerci come il problema è solo strumentalizzazione mediatica, tra i sardi il virus non circola. La Sardegna – prosegue il governatore – non aveva e non ha circolazione virale autoctona. Qualcuno è venuto in Sardegna da positivo, altri non hanno osservato le misure su assembramento e promiscuità vietati da tutte le ordinanze”.

“I controlli servono su tutto il territorio nazionale – prosegue Christian Solinas -. Li proponi a chi scende dalla nave a Civitavecchia e non da altri porti e aeroporti? Da tutto il mondo possono arrivare senza controlli e mi dici li facciamo quando ripartono?”.

28 agosto, 2020