Sbarcano al porto con 500mila euro nascosti nell’auto, denunciati due giovani

Civitavecchia - Il ragazzo di 32 anni e la 27enne erano partiti dalla Sardegna - Operazione di carabinieri e Guardia di finanza

Civitavecchia – Sbarcano al porto di Civitavecchia con 500mila euro nascosti nell’auto, denunciata coppia di giovani.

Sabato mattina, durante i controlli per le partenze estive, le forze dell’ordine hanno intercettato al porto di Civitavecchia un’auto proveniente dalla Sardegna con a bordo una giovane coppia. I ragazzi, stando a una nota dell’Arma, avrebbero “nascosto in vani appositamente ricavati nella carrozzeria circa 500mila euro in banconote”.

La ricostruzione. “I militari delle compagnie carabinieri e finanza di Civitavecchia – spiega la nota – si sono accorti che il conducente della Bmw, alla vista degli operanti, si è subito innervosito e ha tentato di eludere la postazione dove vengono effettuati i controlli. È stato immediatamente fermato e l’unità cinofila della Guardia di finanza ‘Gink’ ha segnalato la presenza di possibili tracce di droga”.

“La perquisizione – continua l’Arma – ha consentito, invece, di scoprire la presenza di alcuni vani nascosti nel bagagliaio posteriore e nelle portiere dove si trovavano circa 40 confezioni di cellophane con all’interno banconote di vario taglio, di cui i giovani fermati non hanno saputo giustificarne la legittima provenienza”.

I 500mila euro e l’auto sono stati sequestrati. Un ragazzo di 32 anni e una 27enne, entrambi della provincia di Nuoro, sono stati denunciati alla magistratura per ricettazione e riciclaggio.

“Ora gli investigatori – puntualizza la nota – indagheranno sulla provenienza dell’ingente somma di denaro, sbarcata dalla nave proveniente da Olbia, nonché sulla destinazione finale, non potendo escludere che i soldi fossero destinati per un traffico illecito”.

11 agosto, 2020