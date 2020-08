Cronaca - L'ultimatum del sindaco al governo: "O decisioni immediate o sciopero su tutta l'isola"

Lampedusa – Sbarcati altri 370 migranti, Lampedusa allo stremo.

Il sindaco Totò Martello lancia un ultimatum all’esecutivo: “Lampedusa non riesce più a sostenere questa situazione. O il governo prende decisioni immediate oppure sciopererà tutta l’isola. Non riescono a gestire l’emergenza e ormai la situazione è veramente insostenibile. Non è possibile continuare a sopportare queste angherie da parte del governo”.

Gli sbarchi non danno tregua. Nelle ultime ventiquattr’ore 500 persone sono arrivate sull’isola.

Il primo cittadino Martello è arrivato al punto di scrivere al presidente della Tunisia Kasis Saied: ha minacciato di raggiungere le sue coste in barca, facendo il tragitto contrario, rispetto alla consueta rotta dei migranti.

Un gesto simbolico per esprimere un’esasperazione non più contenibile. “Siamo in ginocchio – ha detto Martello -. Con questi arrivi all’hot spot si supereranno le 1.500 presenze. La situazione è insostenibile”.

L’ex senatrice della Lega, Angela Maraventano, si è messa alla testa della mobilitazione di un gruppo di cittadini che hanno provato a bloccare i mezzi di soccorso sulla banchina. “Siamo stanchi – ha detto l’ex senatrice -, vanno rimpatriati immediatamente. Impediremo con tutte le nostre forze di farli passare”.

Di ieri l’intervista a Repubblica in cui la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese esprimeva solidarietà a Lampedusa ma, al tempo stesso, affermava che i numeri attuali non consentono di parlare di emergenza, se paragonati alla quantità di sbarchi di anni passati, come il 2011, il periodo delle primavere arabe.

Venerdì ci sono stati trenta sbarchi; otto il giorno successivo, tra cui l’arrivo dei 49 trasbordati dalla Louis Michel, ribattezzata nave Banksy, dal nome dell’artista che la finanzia. Numeri che Lampedusa non sa come gestire.

30 agosto, 2020