Scacco alla libertà di stampa, Lukashenko ritira l’accredito ai reporter stranieri

Minsk - Colpiti anche giornalisti di media importanti come Bbc, France Presse e Radio Liberty

Minsk – Il presidente bielorusso Lukashenko sta combattendo due battaglie. Quella contro chi scende in strada per manifestare contro la sua rielezione, e quella contro i media che cercano di documentare la contestazione popolare.

Le autorità bielorusse hanno infatti ritirato gli accrediti giornalistici a diversi reporter di media stranieri, tra cui anche grandi testate come Bbc, l’agenzia France Presse e Radio Liberty. Secondo la Repubblica, i giornalisti stranieri colpiti da queste misure sarebbero almeno 17.

Stando alle parole di Anatoly Glaz, portavoce della diplomazia bielorussa, la decisione è stata presa in base a una raccomandazione della Commissione interministeriale per la lotta all’estremismo e al terrorismo.

Si stringe, insomma, la morsa intorno ai media in vista della nuova grande manifestazione contro la contestata rielezione di Lukashenko, in carica dal 1994, prevista per domenica.

29 agosto, 2020