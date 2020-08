Scadenza carta di identità, c’è la proroga fino al 31 dicembre

Roma - La data di scadenza resta però valida ai fini dell'espatrio

Roma – Scadenza della carta di identità, c’è la proroga fino al 31 dicembre 2020.

Nell’ambito delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica, con la conversione in legge – la n. 77, del 17 luglio 2020 – del decreto n.34 entrato in vigore nel maggio scorso, è stato confermato il provvedimento che proroga sino al 31 dicembre di quest’anno la validità delle carte d’identità scadute dopo il 31 gennaio scorso, o di cui sia prossima, entro l’anno in corso, la scadenza.

La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

12 agosto, 2020