Scaricati da un camion, 40 migranti in fuga

Venezia - Importante rintracciarli per sottoporli a tamponi anti-Covid

Venezia – 40 migranti in fuga dopo essere stati scaricati a un camion appena uscito dall’autostrada, dopo il casello di Portogruaro, a Venezia.

Dell’intero gruppo solamente 5 sarebbero stati fermati e portati in commissariato per il riconoscimento, mentre gli altri si sarebbero dileguati prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Necessario raggiungerli non solo per identificarli, ma anche per far scattare tamponi e test anti-Covid.

18 agosto, 2020