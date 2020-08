“Abbiamo scelto Agenore Maurizi perché è un allenatore coraggioso”

Sport - Calcio - Viterbese - Il presidente Romano saluta il nuovo mister, che commenta: "Con la nuova proprietà, la società è diventata molto più ambita"

di Alessandro Castellani

Viterbo – “Abbiamo scelto Maurizi perché conosce bene la Lega Pro e gli piace rischiare coi giovani. Nel calcio moderno ci vuole coraggio e lui ce l’ha”. Il presidente Marco Arturo Romano saluta così il primo giorno da allenatore della Viterbese di Agenore Maurizi.

Il successore di Antonio Calabro si presenta alla stampa al Tennis club di Viterbo, insieme a Romano e al responsabile del marketing Giuseppe Capozzoli. E parla subito chiaro: “Sono qui per soddisfare le richieste fatte dalla società e anche le mie ambizioni da tecnico”.

“Viterbo è una grande piazza ed è la scelta giusta per la mia carriera – dice Maurizi -. Con l’avvento del presidente Romano, questa è diventata una piazza importante, tanto è vero che molti allenatori volevano venire qui”. Il presidente incassa e rincara la dose: “L’obiettivo è fare della Viterbese una squadra ambita e già quest’anno, rispetto all’anno scorso, si percepisce dall’esterno che stiamo facendo un progetto importante”.

La presentazione di Maurizi è anche l’occasione per Romano di mettere la pietra tombale sul discorso Calabro. “Non vedevamo il futuro allo stesso modo – spiega il presidente – per cui abbiamo preferito prendere una decisione diversa. Noi vogliamo un allenatore che sposi il progetto a medio termine per far crescere i giovani”.

“I calciatori della Viterbese sono giocatori importantissimi e starà a me valorizzarli – continua Maurizi -. Il nostro principio sarà comandare il gioco in campo: possesso palla, pressing e stare il più possibile nella metà campo avversaria”. Un’idea di gioco da cui Romano si è detto “molto affascinato”.

Il presidente insiste sul tema della linea verde e annuncia l’imminente chiusura dell’affare Rossi. “Stiamo aspettando l’ufficialità – spiega – ma quando l’avremo, il mister potrà schierare una coppia d’attacco Tounkara-Rossi: due giovani fortissimi. Ecco cosa intendo quando dico che si può essere ambiziosi anche facendo una squadra giovane. A Barcellona ci sono ragazzi di 20 anni che giocano titolari, non vedo perché non debbano giocare nella Viterbese”.

Per Maurizi, che alla Viterbese è già stato da calciatore nel lontano 1985-86, si prospetta anche la sfida di rilanciare i due veterani Palermo e De Falco. Romano, infatti, non chiude le porte alla loro permanenza, ma chiede loro “un contributo più importante, magari stando lontani dagli infortuni”. Nel frattempo, il presidente annuncia l’ingaggio del giovane difensore Cerrone e torna a chiedere lo spostamento nel girone B: “Abbiamo già sofferto tanto con le trasferte negli ultimi due anni. Quest’anno ci saranno tante partite infrasettimanali, quindi sarà importante avere trasferte abbordabili”.

In attesa dei colpi di mercato, che Romano assicura “arriveranno”, la Viterbese targata Maurizi si prepara a cominciare la nuova stagione. Il ritiro precampionato si terrà a Cascia dal 18 al 30 agosto.

6 agosto, 2020