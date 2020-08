Scippa una donna in monopattino poi sbatte contro una macchina e cade, arrestato

Torino - Il minorenne era insieme a un compagno che è riuscito a scappare

Condividi la notizia:











Torino – La signora aveva il telefonino in mano e stava leggendo dei messaggi mentre si dirigeva a piedi verso casa. Lo scippo è stato fulmineo. Due persone a bordo di un monopattino l’hanno raggiunta alle spalle, le hanno strappano lo smartphone dalle mani e si sono lanciati alla fuga.

È successo nel tardo pomeriggio di lunedì a Torino. La donna si è immediatamente messa a urlare, attirando così l’attenzione dei passanti. Alcuni di questi, tra cui un poliziotto libero dal servizio, si sono immediatamente messi all’inseguimento degli scippatori.

I due hanno allora abbandonato il monopattino e si sono messi a correre. Durante la fuga, però, uno dei due è andato a sbattere contro un auto in sosta rompendone uno specchietto, è caduto per terra ed è stato raggiunto dagli inseguitori. Dopo averlo bloccato, gli inseguitori lo hanno consegnato agli agenti di polizia giunti sul posto. Il ragazzo, un minorenne straniero, è stato arrestato per furto.

I poliziotti hanno poi ritrovato il cellulare della donna che era stato abbandonato dagli scippatori su un cornicione di un condomino e lo hanno riconsegnato alla proprietaria.

Condividi la notizia:











27 agosto, 2020