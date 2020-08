Corte di Cassazione - Secondo la Suprema corte il provvedimento non è stato notificato entro le 48 ore previste per legge

Roma – Scontri Casertana-Viterbese, annullato il Daspo a tre tifosi gialloblù.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di tre dei sette tifosi che erano stati colpiti da Daspo in seguito ai fatti avvenuti dopo la partita Casertana-Viterbese del 17 marzo del 2019 allo stadio Pinto di Caserta.

Durante il deflusso degli spettatori ospiti, alcuni tifosi viterbesi avrebbero aggredito le forze dell’ordine. Due carabinieri e un operatore della polizia scientifica sono rimasti feriti e a quest’ultimo uno degli ultras gialloblu avrebbe anche tentato di prendere la videocamera utilizzata per le riprese che servivano a identificare gli autori degli scontri.

Era l’alba del 26 settembre quando è scattato il blitz degli uomini della Digos, guidati da Fabio Zampaglione, nei confronti dei sette.

Tre di quei ragazzi, tutti di età compresa tra i 20 e i 35 anni, hanno presentato ricorso tramite i loro legali alla Suprema corte per un vizio di notifica del provvedimento di Daspo che era stato emesso dal questore di Caserta il 19 agosto.

Secondo quanto si legge nelle tre sentenze della Cassazione “non è stato rispettato il termine a difesa delle 48 ore”.

In un caso infatti la notifica sarebbe arrivata troppo tardi, ovvero il 23 agosto mattina, quindi quattro giorni dopo, ben oltre i due previsti. In un altro caso sarebbe giunta il 22 agosto alle 16,15, sempre troppo tardi per i limiti previsti dalla legge. Nell’ultimo addirittura il 24 agosto.

Per tutti e tre, dunque, la Corte di Cassazione conclude la sentenza con la stessa formula: “annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara cessata l’efficacia del provvedimento del questore di Caserta del 19 agosto 2019”.

