Cronaca - Intervento dei carabinieri di Montefiascone - FOTO

Montefiascone – Scontro tra due auto a Campo Boario, una ne colpisce altre due in sosta.

L’incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 23 a Campo Boario a Montefiascone.

Per cause in corso d’accertamento si sono scontrate una jeep e una Renault Clio. Nella carambola quest’ultima ha poi colpito due auto parcheggiate: un’Opel Corsa e un’Opel Meriva.

Nell’incidente sono stati coinvolti due ragazzi che erano alla guida rispettivamente della jeep e della Renault Clio fortunatamente senza riportare ferite.

Sul posto è intervenuta una pattuglia radiomobile dei carabinieri della compagnia di Montefiascone per effettuare i rilievi e risalire all’esatta dinamica dell’incidente.

18 agosto, 2020