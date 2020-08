Scuola, al via i test sierologici per il personale

Roma - Tamponi entro 48 ore in caso di positività

Roma – Al via in tutte le regioni i test sierologici per il personale delle scuole, sia docenti che ata.

Gli esami, già partiti negli ultimi giorni in Lazio e Toscana, ora si estendono a tutto il territorio nazionale.

A disposizione ci sono circa due milioni di test e i prelievi, che restano su base volontaria, dovranno concludersi sette giorni prima dell’inizio dell’anno scolastico.

Nel caso in cui i test diano esito positivo, entro 48 ore la persona verrà sottoposta a tampone.

24 agosto, 2020