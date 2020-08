Rientro a scuola, per le superiori ci saranno ingressi scaglionati

Coronavirus - Per evitare assembramenti verranno potenziate anche le corse dei pendolari come la Roma-Civita Castellana-Viterbo

Roma – Rientro a scuola a settembre, per le superiori ci saranno ingressi a orari scaglionati.

Due le fasce orarie: la prima alle 8 e 30, la seconda alle 9 e 30.

A stabilirlo una delibera di giunta della regione Lazio con la quale si indicano le misure chiave per una ripartenza nel segno della sicurezza, anche in funzione di una riorganizzazione del trasporto pubblico. Potenziamento della rete e più corse per evitare assembramenti di studenti. Una soluzione che andrà di pari passo con il mantenimento dello smart working per i dipendenti pubblici e delle grandi aziende.

“La regione avvierà sin dalla fine del mese di agosto dei tavoli di confronto e coordinamento con i mobility manager degli enti locali e delle maggiori aziende laziali” ha spiegato l’assessore ai trasporti regionale Mauro Alessandri.

La regione assicura un potenziamento della rete trasportistica regionale, extraurbana, con incremento nel numero di corse dei bus Cotral, della linea Roma-Civita Castellana-Viterbo e delle ferrovie regionali, dove insieme a Trenitalia, si ragiona su come aumentare i passeggeri.

5 agosto, 2020