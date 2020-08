“Scuole, invece di fare proclami potevano chiedere i finanziamenti giusti”

Politica - La nota del coordinamento movimento civico “Progetto Vetralla”

Vetralla – Riceviamo e pubblichiamo – Oggi le problematiche degli edifici scolastici, rispetto a quelli già esistenti all’inizio dell’amministrazione Coppari, sono ulteriormente aumentate in ragione della maggiore necessità di locali per poter garantire il distanziamento dei nostri ragazzi disposti dagli organi competenti per tutelarli dal virus Covid-19.

Tuttavia l’amministrazione comunale del sindaco Coppari, invece di prendere atto di non essere riuscita risolverli, continua a divulgare proclami elettorali per tentare di giustificare la propria inefficienza e incapacità amministrativa.

A tal proposito è bene ricordare al sindaco Coppari e in particolare al vicesindaco Flaminia Tosini che per quanto concerne l’istituto A. Scriattoli il consigliere Gidari più volte ha sollecitato, in consiglio comunale, l’intervento dell’amministrazione nei confronti della Regione Lazio e del Miur per finanziare il progetto, che era stato presentato dal comune già dalla precedente amministrazione, per gli adeguamenti antisismici, ciò avrebbe anche permesso di utilizzare i 660mila euro finanziati sin dal 2015 sullo stesso istituto per i lavori di sostituzione infissi, barriere architettoniche e interventi di prevenzione incendi, vincolati agli interventi antisismici.

Grave quindi è stata, l’inerzia del vicesindaco Tosini con delega ai Lavori pubblici per non essere intervenuta con determinazione nei confronti della regione e del Miur per ottenere la concessione del finanziamento in questione affinché si potessero utilizzare anche i 660mila euro già disponibili dal 2015 onde evitare non solo i disagi all’utenza scolastica ma anche eventuali danni all’ente (ovviamente a distanza di cinque anni non potrà essere effettuato ciò che era stato previsto di fare con i citati fondi).

Grave, inoltre, è stato l’immobilismo di questa amministrazione e quindi dell’assessore alla Pubblica istruzione Palombi in merito al nefasto “dimensionamento” scolastico provinciale del 2018-2019 quando è stato di fatto “svenduto” l’istituto Canonica a favore del comune di Caprarola, estromettendo Vetralla dalla gestione dell’istituto di Mazzocchio che aveva una sua autonomia e un radicamento nel territorio vetrallese.

“Svendita” che, oggi, risulta ancora più deleteria in ragione della maggiore necessità di locali scolastici per le scuole vetrallesi: ne è la prova lo “sfratto” di sei classi della scuola media e il conseguente spostamento di tre sezioni della scuola dell’infanzia di Vetralla dalla scuola media A. Scriattoli.

Questo ha comportato la necessità di effettuare interventi urgenti presso la struttura della segreteria dello Scriattoli per la sistemazione delle classi della scuola media che hanno dovuto lasciare il Canonica e il conseguente ricorso al reperimento di altri locali, non di proprietà comunale, da utilizzare come scolastici per le classi dell’infanzia.

Interventi questi che dovevano e potevano essere programmati e realizzati a tempo debito, senza il ricorso all’urgenza, unitamente a quelli di normale ristrutturazione dei locali comunali disponibili presso la scuola dell’infanzia di Tre Croci che, con una spesa contenuta, potrebbero ospitare comodamente almeno sei sezioni di scuola dell’infanzia regolarmente funzionali alle attività didattiche da svolgere.

Perciò, riteniamo ancora più gravi i proclami, di questi giorni, del vicesindaco Tosini che, anziché limitarsi a fare annunci si sarebbe dovuta attivare per ottenere il finanziamento annunciato, di oltre un milione di euro per la realizzazione degli interventi antisismici dell’istituto Scriattoli, nei tempi giusti, che tuttavia a tutt’oggi non risulta disponibile nelle casse comunali.

Coordinamento movimento civico “Progetto Vetralla”

23 agosto, 2020