Bassano in Teverina - Il gruppo di minoranza "Bassano di tutti" replica al sindaco Alessandro Romoli

Bassano in Teverina – Riceviamo e pubblichiamo – Il gruppo di minoranza “Bassano di tutti” si trova, ancora una volta, a dover chiarire la propria posizione rispetto alle affermazioni del sindaco Romoli. Ma andiamo per ordine.

Per quanto riguarda la non agibilità dell’istituto scolastico di Bassano in Teverina, la contestazione della minoranza si basa sui fatti. Secondo il ministero della Pubblica istruzione l’istituto Dante Alighieri risulta non agibile. Abbiamo chiesto al sindaco di fare chiarezza sulla questione e, se già in possesso della documentazione che afferma il contrario, di presentarla al più presto a chi di dovere.

La seconda questione che è stata sollevata riguarda, invece, la riapertura della scuola media del paese. Il sindaco l’altro giorno ha fatto pubblicare un articolo dal titolo sensazionalistico: “Riaprono le scuole medie”. Lo scopo del gruppo di minoranza, come più volte ribadito, è quello di informare e avvicinare i cittadini alla vita politica del paese. Il nostro articolo di replica, quindi, voleva essere esplicativo rispetto al motivo per il quale la scuola riapre, e chiaro per quanto riguarda il fatto che si tratta di una misura momentanea. Saremmo tutti molto felici se la riapertura fosse definitiva, ma si deve fare i conti anche con la realtà.

Chiarita la nostra posizione rispetto a questioni rilevanti, ci teniamo a sottolineare come ormai le repliche del sindaco Romoli si basino sul nulla. Infatti, non rispondono mai in maniera concreta e con i fatti alle contestazioni della minoranza, ma si basano su sproloqui rispetto all’incompetenza di questa minoranza e al risultato delle scorse elezioni. Caro sindaco, saremmo stati eletti anche con pochi voti, ma siamo qui per rappresentarli tutti e per rappresentare anche chi non ci ha votato. Se, come lei afferma, avessimo “poco interesse, passione, amore verso Bassano”, pensa che ci occuperemmo ogni giorno di cosa succede nel nostro paese? La verità è che lei non accetta critiche e osservazioni, ogni riflessione diventa oggetto di discussione, il più delle volte infondata perché basterebbe mettere le carte in tavola.

Gruppo di minoranza “Bassano di tutti”

30 agosto, 2020