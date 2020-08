Firenze - Durante i controlli della polizia locale nelle zone del centro storico dove si possono verificare assembramenti

Firenze – Senza mascherina dopo le 18, multati quattro giovani italiani.

È accaduto durante i controlli della polizia locale nelle zone dove ci possono essere assembramenti nel centro storico di Firenze.

Gli agenti hanno sanzionato due ragazzi italiani in piazza San Giovanni che, oltre a non indossare la mascherina, non l’avevano con sé.

Le altre due multe sono state effettuate in via Calzaiuoli ad altri due ragazzi di origini italiane.

20 agosto, 2020