“Senza programma unitario, niente lista di Italia Viva con proprio candidato, né sostegno ufficiale ad altri”

Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – Un nutrito gruppo di aderenti e simpatizzanti di Italia Viva di Civita Castellana, si è riunito ieri per fare il punto sulle prossime elezioni amministrative che si svolgeranno il 20 settembre.

Dalla riunione è scaturita la ferma volontà di non prestarsi ai giochi di potere, di chi (presunto “politico di peso”) si è appropriato, con accordi di palazzo, dei vertici provinciali di Italia viva per assecondare le proprie finalità volte a tenere i piedi in più staffe (Pd – Italia Viva – Beni Comuni) e a perseguire obiettivi di lotta interna, contro la maggioranza del Pd.

Pertanto a Civita Castellana non ci sarà nessuna lista di Italia Viva con proprio candidato a sindaco, né sostegno ufficiale a liste e candidati che presentandosi in ordine sparso, senza un programma ragionato, credibile e unitario, di fatto favoriranno l’affermazione della coalizione di centrodestra, nonostante il fallimento, certificato dalle dimissioni del sindaco e dal ricorso alle elezioni anticipate.

Sostegno a questa posizione viene data da numerosi aderenti e simpatizzanti di Italia Viva di Viterbo e della provincia.

Stefania Folletti – Mauro De Niccola – Giovanna Graba

referenti del gruppo di aderenti e simpatizzanti di Italia Viva di Civita Castellana

7 agosto, 2020