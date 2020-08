Serata astronomica al parco di Vulci

Montalto di Castro - Venerdì 14 agosto, nella notte di San Lorenzo, in collaborazione con il gruppo astrofili Galileo Galilei di Tarquinia

Condividi la notizia:











Montalto di Castro – Riceviamo e pubblichiamo – Venerdì 14 agosto, nella magica notte di San Lorenzo, il parco di Vulci in collaborazione con il gruppo astrofili Galileo Galilei (GrAG) di Tarquinia organizza una serata astronomica sotto uno dei cieli più belli d’Italia.

Al tumulo della Cuccumella grazie agli strumenti messi a disposizione dall’associazione, si potrà osservare Giove con i suoi satelliti medicei e uno spettacolare transito della grande macchia rossa (Gmr) e Saturno il “Signore degli anelli” che sarà maestoso nei nostri cieli.

La serata sarà propizia anche per osservare lo sciame meteorico delle Perseidi, chiamate anche “Lacrime di San Lorenzo” che raggiungeranno il culmine della visibilità proprio in questa occasione.

Non mancheranno le esaurienti spiegazioni dei soci GrAG per far scoprire le costellazioni visibili, la storia, i miti e gli aspetti scientifici degli oggetti che si andranno ad osservare anche del profondo cielo.

L’appuntamento è per le 20,30 alla biglietteria del parco di Vulci, alle 21 inizierà la serata astronomica.

Gruppo astrofili Galileo Galilei – Tarquinia

Condividi la notizia:











10 agosto, 2020