Milano - Le vittime hanno riportato lesioni permanenti al viso - Continuano le indagine per chiarire il movente dell'aggressione

Milano – Aveva sfregiato due clochard stranieri in pieno centro, arrestato.

Erano sulle sue tracce da un mese e mezzo, ma alla fine lo hanno preso.

La polizia ha arrestato a Milano un pregiudicato 65enne italiano. È ritenuto responsabile di lesioni permanenti al viso ai danni di due clochard stranieri.

La vicenda risale alla sera del 29 giugno, in pieno centro. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la prima vittima dell’aggressione era un senza tetto che dormiva sotto i portici di corso Garibaldi. L’uomo lo avrebbe avvicinato e, dopo averlo svegliato, lo avrebbe colpito al volto con un coltello e si sarebbe allontanato lasciandolo ferito a terra.

Poi l’aggressore avrebbe avvicinato il secondo clochard seduto su una panchina di fronte al Teatro Piccolo, non lontano dal luogo della prima aggressione. Stessa dinamica: lo avrebbe colpito al volto sempre con lo stesso coltello, per poi allontanarsi prima dell’arrivo della polizia e dei soccorsi sanitari.

Le due vittime sono state ricoverate in codice rosso all’ospedale Fatebenefratelli. Il giorno successivo sono stati dimessi, ma con diversi punti di sutura ai volti e con la consapevolezza che quelle cicatrici se le porteranno dietro per sempre.

Le indagini della polizia si sono subito concentrate sulle verbalizzazioni dei testimoni e sui nastri delle telecamere di sorveglianza pubblica e di alcune attività commerciali della zona. Solo così è stato possibile ricostruire la via di fuga dell’aggressore.

Come riferisce il sito della questura di Milano, successivi approfondimenti hanno poi permesso di individuare l’uomo, un italiano di 65 anni con alle spalle diversi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona e in materia di stupefacenti. La polizia lo ha arrestato con l’accusa di lesioni permanenti al volto, ma le indagini per chiarire il movente dell’aggressione continuano.

11 agosto, 2020