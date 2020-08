Si avvicina per venderle dei santini, poi all’improvviso la bacia e la palpeggia

Roma - Violenza sessuale in pieno giorno alla stazione Termini, arrestato - La vittima ha 23 anni

Roma – La avvicina, le offre di comprare un santino e all’improvviso la bacia e la palpeggia, arrestato per violenza sessuale in pieno giorno davanti la stazione Termini.

A finire in manette un 20enne romeno, senza fissa dimora, arrestato dai carabinieri.

I fatti sono avvenuti ieri intorno alle 14:30. Davanti la stazione, a pochi passi dai capolinea degli autobus, il giovane si sarebbe avvicinato a una 23enne della provincia di Roma, che attendeva il bus al capolinea di piazza dei Cinquecento. Il pretesto di venderle alcune immagini sacre per racimolare qualche soldo, per raggiungere ben altro scopo. All’improvviso si sarebbe avventato su di lei per baciarla e palpeggiarla. L’avrebbe poi afferrata per un braccio cercando di trascinarla in un luogo appartato nelle vicine aree di parcheggio all’aperto.

Solo la reazione della ragazza ha fatto evitare il peggio: seppur impaurita è riuscita a divincolarsi e ad attirare l’attenzione dei carabinieri che si trovavano nella piazza.

L’aggressore, a quel punto, ha tentato la fuga nelle vie limitrofe ma è stato bloccato dai carabinieri, poco dopo, in via Marsala. L’arrestato è stato portato nel carcere di Regina Coeli, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

12 agosto, 2020