Si fa consegnare i portafogli e scappa a bordo dell’auto rubata

Roma - A finire in manette dopo un inseguimento un 33enne al quartiere Prenestino

Roma – Sale su un’auto in sosta, ruba due portafogli, costringe conducente e passeggero a scendere e poi scappa a bordo mezzo. In manette un 33enne cittadino del Marocco, senza fissa dimora e con precedenti per rapina.

E’ successo a Roma, nel quartiere Prenestino.

Dopo aver rapinato i due malcapitati ed essere fuggito, il 33enne avrebbe perso il controllo dell’auto a causa dell’alta velocit√† e avrebbe urtato un cumulo di rifiuti adiacente la carreggiata.

Abbandonata la macchina, l’uomo √® dileguato a piedi in uno stabile abbandonato di via Prenestina. A quel punto √® stato rintracciato e arrestato dai carabinieri.

27 agosto, 2020