Si dimette la vicesindaca di Proserpio, sfiduciata dopo il battibecco con Salvini in spiaggia

Como - I due si erano incontrati a Milano Marittima - "Rovina il nome di questa bellissima città" aveva detto lei, "Fatti un bagno che ti rilassi" le aveva risposto il leader del Carroccio

Condividi la notizia:











Como – Veronica Proserpio, vicesindaca dell’omonimo comune di Proserpio, in provincia di Como, si è dimessa dopo essere stata sfiduciata.

Nei giorni scorsi era balzata agli onori delle cronache per il battibecco con Matteo Salvini sulla spiaggia di Milano Marittima. “Rovina il nome di questa bellissima città” aveva detto lei a Salvini, “Fatti un bagno che ti rilassi” le aveva risposto il leader del Carroccio. Il diverbio era stato ripreso in un video, postato dalla stessa vicesindaca sul suo profilo Facebook.

Come riporta l’Ansa, in una riunione della lista civica che ha vinto le elezioni, quattro consiglieri su otto avrebbero votato per togliere l’incarico alla vicesindaca, che poi si sarebbe dimessa.

“Rifarei tutto – ha commentato l’ex vicesindaco – e questa è diventata una giunta fascio-leghista”.

Condividi la notizia:











7 agosto, 2020