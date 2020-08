Si indaga sui contagi in Costa Smeralda

Coronavirus - I magistrati vogliono capire se, nei locali dove c'è stata l'impennata di casi Covid, sono stati commessi reati

Tempio Pausania – Contagi in Costa Smeralda, indaga la procura.

C’è un fascicolo aperto dalla procura di Tempio Pausania (Sassari) sull’impennata dei casi di Coronavirus in Sardegna. Al momento è una cartellina vuota o quasi: nessun indagato e nessuna ipotesi di reato, ma gli inquirenti stanno cercando di capire se, dietro l’escalation di infezioni, in una regione fino a poco tempo fa Covid free, ci siano delle responsabilità.

Le immagini del weekend di Ferragosto, con clienti e staff a ballare in locali come il Billionaire di Flavio Briatore senza mascherina, hanno fatto il giro dei social.

Si tratta di capire se quelle condotte imprudenti possano essere considerate reati oppure no. Una strada in salita: il reato di epidemia colposa scatta solo nel momento in cui si ha la certezza che qualcuno, positivo al tampone, ha bellamente ignorato i divieti e se n’è andato in giro a infettare altri.

59 i contagiati al Billionaire, compreso il titolare, che stamattina lascerà il San Raffaele per continuare l’isolamento in casa. “Abbiamo sempre rispettato le regole”, ha detto. Non la pensano così alcuni dei suoi dipendenti che, rivolgendosi al sindacato per aprire una pratica di infortunio sul lavoro, hanno parlato di una specie di far west dove “non c’era percezione del pericolo” e le mascherine o non venivano messe o venivano tolte per respirare meglio.

Quello di Briatore non è l’unico locale potenzialmente nel mirino dei magistrati. Casi di Coronavirus si sono registrati tra clienti e dipendenti di note discoteche della Costa Smeralda come il Phi Beach di Baja Sardinia (21 lavoratori positivi), il Sottovento di Porto Cervo (positivo il titolare, ricoverato in gravi condizioni, e almeno un dipendente), il Country Club di Porto Rotondo, il resort sull’isola di Santo Stefano alla Maddalena (25 casi Covid tra lo staff).

La Sardegna, intanto, ha oltrepassato ieri la soglia dei duemila positivi. Cinquecento persone, sull’isola, tra turisti contagiati e loro parenti, aspettano di tornare a casa.

29 agosto, 2020