Viterbo - Fabio Conestà (Mosap) ringrazia questore e prefetto per aver accolto favorevolmente l'appello e il sindaco di Orte per predisporre un posto di Polizia sul territorio

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – “Quando si lavora nell’interesse del bene comune l’istituzione c’e’ sempre. Vogliamo ringraziare il questore e il prefetto di Viterbo che hanno accolto favorevolmente il nostro appello e del sindaco di Orte per predisporre un posto di Polizia sul territorio”. Lo scrive Fabio Conesta’ segretario generale del sindacato di Polizia Mosap dopo che anche il Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza ha dato parere favorevole alla presenza della Polizia di Stato nell’importante cittadina “cerniera” tra Nord e Sud del Paese.

Il Mosap, come aveva fatto il giorno precedente il sindaco, ieri con un comunicato faceva presente come l’alto numero di extracomunitari (2020 su una popolazione di 9500 anime) ha avuto come conseguenza , instabilita’ sociale in quanto alcuni di questi dediti ad attivita’ di microcriminalita’.

Oltre ad un problema anagrafico di molti pendolari che lavorano e risultano residenti nella vicina Capitale, “ma vivono ad Orte per un sostanziale minor costo della vita, ma rimangono dei fantasmi”.

“E’ dunque molto difficile – sottolinea Conesta’ – poter avere un controllo per la sicurezza del territorio con una carenza di forze dell’ordine in un particolare momento anche e soprattutto di emergenza sanitaria, come ha evidenziato ieri nel suo intervento a Montecitorio l’on. Mauro Rotelli che ringraziamo per aver fortemente sostenuto la presenza della Polizia ad Orte”.

Mosap

Condividi la notizia:











6 agosto, 2020