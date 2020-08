Si nasconde nell’armadio per sfuggire ai poliziotti, 20enne finisce in carcere

Napoli - Era stato condannato a oltre 5 anni di reclusione per rapina e furto - In manette anche un 48enne per associazione a delinquere e lesioni

Napoli – Condannato a oltre 5 anni di reclusione per rapina e furto, si nasconde nell’armadio per sfuggire agli agenti.

“Questa mattina i poliziotti hanno rintracciato in via Al Chiaro di Luna, presso l’abitazione di una persona e nascosto in un armadio, F.P., 20enne napoletano, e lo hanno arrestato perché colpito da un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso il 14 luglio scorso dalla procura del tribunale di Napoli in quanto condannato a 5 anni, 9 mesi e 19 giorni di reclusione per rapina e furto” si legge nella nota della polizia.

Stessa sorte per un 48enne originario di Cercola, rintracciato in via De Meis e arrestato: su di lui una condanna a 5 anni e 7 mesi per associazione a delinquere e lesioni personali.

“Gli agenti del commissariato di Ponticelli, durante il servizio di controllo del territorio – si legge ancora nella nota – hanno rintracciato in via De Meis, C.I., 48enne di Cercola, e lo hanno arrestato perché colpito da un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso nei suoi confronti il 23 luglio dalla procura del tribunale di Palermo poiché condannato a 5 anni, 7 mesi e 2 giorni di reclusione per associazione per delinquere e lesioni personali”.

