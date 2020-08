Lanusei - Grave incidente a lieto fine per un agricoltore 59enne

Lanusei – Si squarcia l’addome con la smerigliatrice e si salva guidando fino all’ospedale.

E’ accaduto nella mattinata di ieri. L’agricoltore di 59 anni √® riuscito a raggiungere, da solo, l’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei dove i medici gli hanno salvato la vita con un intervento di ricucitura che ha evitato una possibile emorragia.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo era impegnato in piccoli lavori in un’area di sua propriet√†. Ha imbracciato una smerigliatrice per tagliare alcuni oggetti, perdendo improvvisamente il controllo dello strumento, che gli ha tagliato l’addome.

Una ferita di una trentina di centimetri, con esposizione di parte dell’intestino, che avrebbe causato al 59enne un’abbondante perdita di sangue.

Fortunatamente non è in pericolo di vita.

7 agosto, 2020