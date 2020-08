Si sveglia dopo 3 mesi di coma e scopre di essere l’unico sopravvissuto della sua famiglia al Covid

Edimburgo - Scott Miller guarisce, ma la madre e il compagno di lei non riescono a farcela

Edimburgo – Al risveglio dal coma, dopo 3 mesi di lotta, ha scoperto di essere l’unico sopravvissuto della sua famiglia al Coronavirus.

Stando a quanto riferisce la Bbc, Scott Miller, 43enne scozzese di Edimburgo, era entrato in coma, poi, risvegliatosi, è stato contagiato dal Covid ed è riuscito a guarire.

Nel frattempo sua madre Norma, 76enne, e il compagno di lei, 69enne, sono morti per il Coronavirus. “Quando io ero in terapia intensiva lottando per la vita, mia madre era in un reparto al piano di sotto e se ne stava andando” ha raccontato Scott Miller.

Sharlene Miller, la cognata dell’uomo ha confessato: “Non credo che avremmo potuto sopportare anche la perdita di Scott. Ricordo l’euforia del momento in cui siamo siamo riusciti a parlargli e a rivederlo al risveglio dal coma”.

6 agosto, 2020