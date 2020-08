“Si trovano i soldi per le politiche per gli immigrati e si negano i fondi per aiutare le famiglie italiane in difficoltà”

Il giornale di mezzanotte - Orte - Fratelli d'Italia attacca il consigliere di minoranza Angelo Ciocchetti (Anima Orte - centrosinistra): "Quello che succede al Cas non è colpa dell'amministrazione comunale"

Orte – Riceviamo e pubblichiamo – Ha un fondo di verità quando il consigliere Ciocchetti afferma che i fenomeni migratori non li fermano né Salvini, né Meloni, né tanto meno i loro esponenti territoriali, ma si dimentica di sottolineare che questa condizione di flusso scientemente organizzata di invasione migratoria è vergognosamente voluta da quella sinistra che ama tanto i diseredati, che opera per aumentarne il loro numero per poi ingrassare le loro cooperative.

Ricordiamo che al governo della nazione non c’è la destra, ma il partito democratico di Ciocchetti e Claudiani. Non è certo Fratelli d’Italia ad avere creato le condizioni di questo disagio in Italia e nella comunità ortana.

Viviamo nel paradosso, purtroppo tragico, che si trovano i soldi per le politiche che favoriscono l’immigrazione e si negano i fondi per aiutare le famiglie italiane in difficoltà.

In quanto allo Sprar, il progetto a cui fa riferimento Ciocchetti, che aveva come capofila il comune di Celleno, un altro comune amico di sinistra, ci dovrebbero spiegare come poteva un comune di appena 1300 abitanti tutelare anche gli interessi del comune di Orte 10 volte più grande. E inoltre la sinistra ortana si è mai documentata con le forze armate sulle persone che venivano gestite e mandate dallo Sprar? E’ tutto documentato. Sprar o non Sprar, a Fratelli d’Italia i centri di accoglienza non piacciono!

Non si può sottovalutare la gravità di quanto accaduto ultimamente nel centro di accoglienza di Orte: due morti, otto trasferiti di cui due positivi al Covid-19 e tre fuggitivi che mettono a repentaglio di contagio la popolazione locale. Non si può consentire che i sacrifici della popolazione della nostra comunità per la salvaguardia della salute pubblica possano essere vanificati da comportamenti di un governo di irresponsabili.

Dinanzi a questi fatti e in virtù di quanto sostenuto dal consigliere Ciocchetti, FdI non potrà di certo arrestare i flussi migratori auspicati e sostenuti dal Pd al governo, ma continuerà a sensibilizzare l’opinione pubblica verso questo problema che nel tempo diventerà una bomba sociale. Oggi i sindaci non sono nelle condizioni di fermare i flussi migratori, quanto avviene in questi giorni nell’isola di Lampedusa lo dimostra. A nulla sono valse le reiterate proteste degli amministratori locali.

La sinistra è sorda ai lamenti della popolazione italiana. Blocco navale subito.

Fratelli d’Italia Orte

