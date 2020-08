“Sicurezza, servono fondi per dotarsi dei mezzi adeguati allo scopo”

Politica - La proposta di Luca Bonifazi del MeetUp Orte5Stelle

Orte – Riceviamo e pubblichiamo – La sensazione che i cittadini ortani ricevono e a cui i pentastellati, per il tramite del loro Organizer Luca Bonifazi, danno voce è che un tema serio, importante e sentito come la sicurezza nel territorio comunale, venga sfruttato dalle varie anime dell’attuale maggioranza per mere schermaglie elettorali, in vista delle prossime amministrative.

Nonostante i proclami in campagna elettorale, peraltro ripresi da più parti, su iniziative volte a un controllo della popolazione residente e una gestione chiara ed efficace delle irregolarità domiciliari, residenziali e negli affitti, ad oggi nessuna iniziativa seria risulta essere stata presa, oltre gli slogan di partito sulle “chiusure nazionali dei porti” o la solita guerra tra poveri.

La premessa da cui parte il Meetup 5 Stelle di Orte, per il suo territorio, è semplice: per ottenere qualsiasi risultato servono fondi per dotarsi dei mezzi adeguati allo scopo.

Per questo motivo, gli attivisti 5 Stelle ortani hanno segnalato pochi giorni fa sui social che – coerentemente con il nuovo indirizzo politico nazionale dettato dal M5S di implementazione dei fondi a disposizione delle amministrazioni comunali – è stato pubblicato in Regione Lazio un bando per finanziare i comuni che intendono agire nell’ambito della sicurezza, che però non risulta raccolto neanche dall’opposizione.

Dopo aver constatato l’inutilità di protocollare lettere per sollecitare l’amministrazione su iniziative come questa infatti, il Meetup Orte5Stelle ha abbandonato la via del dialogo attraverso questo mezzo, auspicando di ottenere maggiori risultati attraverso canali informali come media e social.

Luca Bonifazi

Organizer del MeetUp Orte5Stelle

20 agosto, 2020