“Se il sindaco Arena non riesce a tenere pulita la città, dovrebbe fare altro nella vita”

Il giornale di mezzanotte - Viterbo - Ieri mattina la consigliera comunale Chiara Frontini e un gruppo di volontari hanno ripulito via Pietra del pesce nel centro storico - FOTO E VIDEO

di Daniele Camilli

Condividi la notizia:











Viterbo – “Se il sindaco Giovanni Arena non riesce a tenere pulita la città dovrebbe pensare a fare altro nella vita”. La consigliera comunale di Viterbo 2020 Chiara Frontini ieri mattina era “armata” di pala, piccozza e scopa. Non stava sotto palazzo dei Priori, ma in via Pietra del pesce a Viterbo, la strada che unisce piazza della morte con piazza San Carluccio, vale a dire il colle del duomo con il quartiere San Pellegrino.

Con lei un gruppo di volontari. Una decina in tutto. Anche loro acchitati di tutto punto. Per pulire la strada presa d’assalto, ormai da mesi, come tutta la città, da erbe e infestanti.

Viterbo – Via Pietra del pesce dopo la pulizia

“Abbiamo organizzato un’edizione straordinaria di Pulita è bella – ha detto Frontini -, l’iniziativa che facciamo normalmente ogni ultima domenica del mese. E l’abbiamo voluta fare dopo aver letto i commenti dei turisti su Tripadvisor e sui vari social dove sottolineavano quanto fosse bello il nostro centro storico ma anche quanto fosse degradato e preso dall’incuria”.

Viterbo – Le pulizie in via Pietra del pesce

“Non è più possibile tenere in queste condizioni il centro storico – ha poi aggiunto Frontini -, quello che dovrebbe essere il nostro biglietto da visita nei confronti dei turisti e dei cittadini. Tutta la città è abbandonata a sé stessa, ma leggere i commenti da parte dei turisti in questi giorni è stato un colpo al cuore. Serve un intervento urgente, prima di tutto il resto. Speriamo che l’amministrazione si muova al più presto”.

Viterbo – La consigliera comunale Chiara Frontini

I lavori di pulizia sono iniziati presto. Alle 7 di domenica mattina e sono finiti attorno alle 11. Sono state tolte le erbe lungo i muri laterali e quelle che stanno tra i lastroni che accompagnano una strada molto trafficata dai turisti. Un problema, quello delle erbe infestanti che in questi mesi ha coinvolto centro storico e periferia, al punto da impressionare anche i turisti.

Viterbo – Via Pietra del pesce prima della pulizia

“L’incuria e la mancanza di attenzione nei confronti dei più basilari servizi che l’amministrazione dovrebbe fornire – ha concluso infine Frontini – continua ad esserci ed è così da anni. Speriamo che le iniziative messe in atto risolvano il problema. Se così non fosse qualcuno dovrebbe pensare a fare altro nella vita”.

Daniele Camilli

Multimedia: Fotogallery: Le pulizie in via Pietra del pesce – Video: La città pulita è bella

Condividi la notizia:











24 agosto, 2020