Sport - Calcio - Serie A - L'allenatore del Bologna è asintomatico e rimarrà in isolamento per due settimane

Bologna – Sinisa Mihajlovic positivo al Covid-19.

Il Bologna annuncia la positività del suo allenatore con una nota ufficiale.

“Mihajlovic è rientrato a Bologna venerdì – spiega il club – ed è stato sottoposto al tampone di controllo che è risultato positivo. Il tecnico, che è assolutamente asintomatico, resterà in isolamento per le prossime due settimane, come previsto dal protocollo nazionale“.

Circa un anno fa l’allenatore serbo annunciò di essere affetto da leucemia. Successivamente è stato sottoposto a un trapianto di midollo.

Nei giorni scorsi la società rossoblù ha effettuato i tamponi sul gruppo squadra della primavera, risultati tutti negativi. Domani saranno effettuati i test su giocatori e collaboratori della prima squadra.

23 agosto, 2020