“Sono stato in rianimazione 4 giorni, Sgarbi offende me e chi combatte o ha perso in questa lotta impari…”

Il giornale di mezzanotte - Lettere - Sutri - Antonio Gorgoni, che ha sconfitto il Covid, critica l'ordinanza che prevede multe per chi indossa la mascherina senza necessità: "Mi vergogno a dire che è sindaco del mio paese"

Condividi la notizia:











Sutri – Riceviamo e pubblichiamo – Sono residente a Sutri da oltre dieci anni e mi vergogno di dire che Sgarbi è il sindaco del mio paese. Offende me e chi combatte o chi ha perso i cari in questa lotta impari.

La sua ordinanza comunale sulle mascherine è una vergogna…..

Sono stato colpito da Covid-19 ad aprile in Giappone.

In fin di vita per 4 giorni, in rianimazione per 15 e oltre 25 in terapia intensiva ecc. ecc.

Il virus mi ha lasciato, ma i danni causati restano e rimarranno (cuore, polmoni, reni, gambe…). Al momento sono in Italia dall’11 luglio (trasferito dall’ospedale giapponese in clinica italiana). Sono stato dimesso dalla clinica privata specializzata in pneumologia il 3 agosto su mia richiesta (non ce la facevo più). Sono ancora sotto “pesante” trattamento farmacologico ed in piena riabilitazione fisica e rieducazione polmonare.

Una storia lunga e poco felice che può esser utile da raccontare solo per chiudere la bocca ai negazionisti o i vari Briatori o Sgarbi e tutti gli “esperti” del caso…. politici, finti medici, matematici ecc.

Il fine? aiutare la giusta causa con la giusta informazione per un fronte unico contro il nemico Covid-19.

Antonio Gorgoni

Condividi la notizia:











31 agosto, 2020